Fabio Dias/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um casal por homicídio e omissão imprópria contra a filha, de 3 meses, na terça-feira (27), em Marechal Cândido Rondon, região Oeste do Estado. As prisões aconteceram na quarta-feira (28), na mesma região.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI