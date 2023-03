Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu preventivamente dois homens, de 21 e 29 anos, integrantes de uma organização criminosa envolvida em furtos, nesta segunda-feira (20), em Mallet, região Sudoeste do Estado. Estima-se que o prejuízo das vítimas ultrapasse R$ 300 mil. Um integrante do grupo está foragido.

