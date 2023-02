Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu sete pessoas em uma operação contra o tráfico de drogas, nesta quinta-feira (23), em Matinhos, no Litoral do Estado. Foram três presos em flagrante por tráfico de drogas e os outros quatro por cumprimento de mandado de prisão temporária pelo mesmo tipo de crime.

