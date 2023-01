Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 28 anos, por estelionato, na quinta-feira (26), em Foz do Iguaçu, região Oeste do Estado. O suspeito estaria aplicando o golpe do presente, onde se passava por funcionário de uma loja de cosméticos e aproveitava durante as entregas de falsos presentes para tirar fotos das vítimas e utilizar como reconhecimento facial em aberturas de contas.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA CLICANDO AQUI