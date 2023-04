Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 22 anos, suspeito de roubo ocorrido no dia 7 de agosto de 2022, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A captura foi realizada na quinta-feira (20), no mesmo município.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA CLICANDO AQUI