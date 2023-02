(Fábio Dias/PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 27 anos, suspeito do sequestro e homicídio de Rafael Weller, de 41 anos, ocorrido no dia 11 de dezembro de 2022, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba. A prisão ocorreu nesta terça-feira (31), na mesma região. Além do cumprimento do mandado, o indivíduo foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

