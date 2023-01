Fábio Dias/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 27 anos, suspeito de tentativa de latrocínio contra uma mãe de santo, de 59, ocorrida no dia 12 de dezembro, em Maringá, região Noroeste do Estado. A prisão aconteceu neste domingo (8), em Paranavaí, na mesma região.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI