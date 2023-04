Animais foram encaminhados para outros abrigos. Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária de Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, resgataram mais de 25 cães em situação de maus-tratos em uma residência que abrigava um petshop clandestino, no Centro da cidade. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por maus-tratos a animais.

Segundo informações da Polícia, os cães estavam em uma área em péssimas condições sanitárias, recebendo alimentação inadequada e com falta de água. Alguns deles apresentavam sinais de desnutrição e problemas de pele, como sarna e dermatites.

A Rede de Proteção Animal de Piraí do Sul foi acionada para recolher os animais e levá-los para receber tratamento adequado e posteriormente serem colocados para adoção.