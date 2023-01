Foto: PMPR

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar do Paraná, realizou entre sexta-feira (30) e domingo (1º) a Operação Ano-Novo, que combateu a embriaguez ao volante e o excesso de velocidade nas rodovias paranaenses. O trabalho resultou na redução de 63% no número de mortes em decorrência de acidentes nas estradas estaduais – foram 7 óbitos nos últimos dias contra 19 no mesmo período do ano passado.

