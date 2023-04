Divulgação/PMPR

A Polícia Militar do Paraná prendeu três pessoas suspeitas de tráfico de drogas neste sábado (8 de abril), em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. As prisões foram efetuadas após uma equipe ser acionada até uma chácara no bairro Jardim Carvalho, que estava perturbando o sossego alheio. Comprimidos de ecstasy, uma bucha de cocaína e haxixe foram encontrados na festa rave.

As drogas foram localizadas com os suspeitos detidos, que irão responder por tráfico e posse de entorpecentes. Além disso, os aparelhos de som do local também foram apreendidos.

Confira mais notícias policiais no blog Plantão de Polícia