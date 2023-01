Divulgação

Em uma ação integrada, a Polícia Penal (PPPR) e a Polícia Civil (PCPR) cumpriram um mandado de prisão e seis fiscalizações de pessoas que utilizavam tornozeleira eletrônica e descumpriram as regras de uso do equipamento, nesta sexta-feira (13), no Litoral.

