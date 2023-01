(PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (12), para cumprir quatro ordens judiciais decorrentes de uma investigação de um duplo homicídio e ocultação de cadáver, ocorridos no dia 24 de novembro de 2022.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia