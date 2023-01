Beatriz Jarzinski/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (6), com a missão de cumprir três mandados de busca e apreensão em desfavor de suspeitos de tráfico de drogas. A ação está sendo realizada em Loanda, na região Noroeste do Estado.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia