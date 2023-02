PRF

Policiais rodoviários federais da unidade de Porto Camargo resgataram na quinta (2) na BR-487 uma fêmea de cervo do Pantanal que estava às margens da rodovia. O animal, cuja espécie está ameaçada de extinção, encontrava-se sem as orelhas e com grandes ferimentos na cabeça, bem debilitado, o cervo foi colocado na viatura policial com ajuda de pessoas locais e encaminhado pela equipe para a fazenda da empresa de crédito de carbono Green Farm, onde existe um centro de resgate para animais silvestres.

O cervo está em estado de observação e foi medicado. Não se sabe ao certo, o que teria causado os ferimentos.