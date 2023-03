PRF

Por volta das 16 horas dessa quarta -feira(29) a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em serviço na unidade operacional Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu um pedido de ajuda por parte de um funcionário da Prefeitura Municipal de Irati.



O funcionário estava levando um bebê do sexo feminino com dois meses de idade para para procedimentos médicos e Curitiba e pouco antes de chegar no posto policial o bebê, que já apresentava problemas respiratórios, se engasgou e parou de respirar.

Leia mais e veja o vídeo no blog Plantão de Polícia