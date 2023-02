(Foto: Reprodução)

O policial federal Ronaldo Massuia Silva, responsável por um sanguinário ataque ocorrido em 1º de maio do ano passado em um posto de gasolina de Curitiba, será julgado pelo Tribunal do Júri. É o que decidiu a Juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, Mychelle Pacheco Cintra Stadler, definindo ainda que o réu responderá por homicídio qualificado consumado e sete tentativas de homicídios qualificados.

No dia em que realizou o sanguinário ataque, no bairro Cristo Rei, o agente federal, que estaria alcoolizado teria se desentendido com um segurança do posto, após estacionar em um local não permitido – ele usava um carro descaracterizado da Polícia Federal. Uma confusão sete início e Ronaldo se desentendeu com outras pessoas, sacando em seguida a arma e atirando pelo menos dez vezes dentro e fora da loja de conveniência.

O réu foi preso em flagrante, respondeu o processo preso e sua prisão foi mantida nesta recente decisão de pronúncia da juíza Stadler.

Em nota, a assistência de acusação, que representa a família da vítima fatal André Muniz Fritoli e a vítima Milena Christie Brotto, destacou que a expectativa é que o réu seja julgado em breve e condenado pelo Tribunal do Júri.