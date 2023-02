Divulgação/PCPR

O policial federal Ronaldo Massuia Silva, responsável por um sanguinário ataque ocorrido em 1º de maio do ano passado em um posto de gasolina de Curitiba, será julgado pelo Tribunal do Júri. É o que decidiu a Juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, Mychelle Pacheco Cintra Stadler, definindo ainda que o réu responderá por homicídio qualificado consumado e sete tentativas de homicídios qualificados.

O réu foi preso em flagrante, respondeu o processo preso e sua prisão foi mantida nesta recente decisão de pronúncia da juíza Stadler. Em nota, a assistência de acusação disse que espera que o julgamento aconteça logo.