Divulgação/PMPR

O programa de Policiamento Satélite Comunitário e Solidário, feito pela Polícia Militar do Paraná realizado em Curitiba desde abril deste ano atendeu 541 ocorrências e prendeu 234 pessoas por diversos crimes na Capital do Paraná.



A ação tem como objetivo evitar crimes contra a população em vias públicas e também nos comércios com o chamado “policiamento de proximidade”, que é uma base comunitária em locais de grande circulação.



A operação chama a atenção pelo posicionamento de viaturas e cones em cruzamentos movimentados da cidade.



As pessoas foram presas por diversos crimes, como furtos, roubos, tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo.