Foto: SESP/PR

As polícias Civil e Militar do Paraná apreenderam mil caixas de cigarro contrabandeados escondidos na carga de um caminhão no município de Itaguajé, no Norte paranaense, na manhã desta quarta-feira (29). Estima-se que o prejuízo ao crime organizado seja de R$ 4 milhões.

Veja mais AQUI, no PLANTÃO DE POLÍCIA