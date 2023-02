Fabio Dias / PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (3), em Umuarama e Goioerê, região Noroeste do Estado. Os mandados tinham como alvo um grupo que é suspeito de participar de ações em rodovias da região, conhecidos como “Piratas do asfalto”.

