Foto: Fábio Dias / EPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) prenderam quatro pessoas em flagrante por tráfico de drogas, durante uma operação, nesta sexta-feira (31), em Sertanópolis, região Norte do Estado. A ação contou com o apoio de 38 policiais.

