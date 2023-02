Equipes do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) trabalhando na reconstrução da ponte de madeira sobre o Rio Passaúna, na Rua Leonardo Kubis, no bairro Orleans. Curitiba, 24/02/2023. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

A ponte por onde circulam carros e caminhões, na ligação entre Curitiba e o município de Campo Magro, na região metropolitana, havia sido interditada na última semana, após ter parte da estrutura danificada pelas chuvas fortes do período.

A nova ponte tem 5 metros de comprimento e 4,5 metros de largura, com tablado construído com pranchas de cambará. A estrutura vai garantir segurança e conforto para os motoristas que circulam pela região que concentra chácaras e residências rurais.

Os serviços começaram de forma emergencial na última sexta-feira (17/2), com a limpeza e retirada da antiga estrutura danificada pela ação do tempo. A montagem do tablado deve acontecer já na próxima semana.

“Ações preventivas e corretivas nas pontes e passarelas de madeiras e nas estruturas de concreto com cabeceiras e alas de pontes são constantes em estruturas de ligação localizadas nos bairros das dez administrações regionais de Curitiba”, explica o secretário de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Somente no ano passado foram executadas 124 intervenções (implantações e manutenção) em pontes e passarelas da cidade para tornar mais seguro e ágil o trajeto de pessoas que precisam cruzar rios, córregos e ruas para chegar em seus destinos.

“Os serviços são executados pelas equipes do Distrito de Galerias do Departamento de Pontes e Drenagens da Secretaria de Obras de Curitiba (Smop) e a maioria partem de demandas apresentadas pela população”, explica Ubiratan Cardoso, diretor do Departamento de Pontes e Drenagens da Smop.

A população pode solicitar reparos e manutenção em equipamentos urbanos através da Central 156. Para isso, é importante que o cidadão indique o endereço o mais completo possível do local, como o nome das ruas transversais.

A solicitação também pode ser feita a partir do Fala Curitiba, programa de audiências públicas no qual a Prefeitura ouve as demandas coletivas que os moradores têm para os seus bairros.

As demandas solicitadas para que os fiscais do Distrito de Galerias da Secretaria de Obras verifiquem a competência de execução do serviço solicitado. Se o local tiver uma ponte ou passarela em situação precária, é interditado e sinalizado. Por fim, uma empresa — que trabalha por contrato via licitação — é acionada para realizar a intervenção.