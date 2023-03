Ponte de Porecatu, na divisa entre São Paulo e Paraná, será reaberta nesta segunda-feira (Crédito: Divulgação/AEN/DER/SP)

O Governo de São Paulo vai reabrir a ponte sobre o Rio Paranapanema, na divisa com São Paulo, em Porecatu, no Norte do Estado, a partir desta segunda-feira (20), às 9h.

A ponte divide a PR-170 (Rodovia Deputado Homero Oguido), em Porecatu, com a SP-421 (Rodovia Rodolfo Ribeiro de Castro), no Sudoeste de São Paulo, que dá acesso aos munícipios de Taciba e Presidente Prudente.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER/SP), as obras estão na fase final, com aplicação das juntas de dilatação e implantação da sinalização viária. A ponte foi fechada no dia 16 de novembro para as melhorias. O investimento foi de R$ 3,7 milhões.

O DER/PR e a Polícia Rodoviária Estadual do Paraná irão auxiliar removendo a sinalização relativa ao bloqueio nas rodovias paranaenses e divulgando a reabertura da divisa.