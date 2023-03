Muralha Digital. (Daniel Castellano / SMCS)

O Passeio Público e a Praça Generoso Marques, no Centro de Curitiba, agora têm monitoramento 24 horas feito pelas câmeras da Muralha Digital. Os equipamentos transmitem as imagens em tempo real para o Centro de Controle Operacional, de onde guardas municipais analisam as movimentações e acionam as equipes mais próximas em caso de necessidade.



De última geração, as novas câmeras permitem uma visão panorâmica dos espaços, com rotação de 360 graus e um alcance de até 400 metros de distância. Os equipamentos se somam às cerca de 1.900 câmeras do programa já ativas.