João Frigério

Uma mulher foi atacada e ferida com um copo quebrado na tarde desta terça-feira (28), no bairro Campo Comprido, em Curitiba. O ataque foi feito por outra mulher e pode ter sido provocado por ciúme. Apesar de ter sido atingida com cortes na barriga, a vítima foi atendida pelo Siate e saiu andando de casa para a ambulância a caminho do hospital.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI