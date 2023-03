Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

O presente dos 88 anos do Porto de Paranaguá foi entregue neste sábado (18) para toda população. A comemoração começou pela manhã com o 1º passeio ciclístico Porto Cidade e se estendeu à tarde com apresentação especial da Esquadrilha da Fumaça.

O passeio ciclístico contou com cerca de 500 participantes, que pedalaram da Praça do Guincho, local simbólico onde iniciaram as atividades portuárias na cidade, e foi até o Aeroparque, em um trajeto de sete quilômetros. No local, encontraram shows musicais, feira gastronômica, de artesanato e do agricultor, aula de dança, brindes e sorteios, entre outros atrativos.

A partir das 16h, teve início a apresentação especial da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira, com sete aeronaves, cada uma numerada e com uma função específica. A última vez que o grupo de pilotos esteve na cidade foi em 2006.

Segundo o diretor de Desenvolvimento Empresarial da Portos do Paraná, André Pioli, a apresentação da esquadrilha em comemoração aos 88 anos do Porto de Paranaguá demonstra o amadurecimento da relação do porto com a cidade. Além de presentear toda população com esse espetáculo, estamos criando memória nas pessoas, através de um show inesquecível”.

“Só tenho a agradecer à Força Aérea Brasileira pela presença na cidade e ao Porto de Paranaguá pelo apoio. Estou muito feliz por ver tantas famílias por aqui, tendo o privilégio de assistir a esse show incrível nesta tarde comemorativa”, salienta o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque.

Para o Capitão Pereira, que fez na cidade sua primeira apresentação na Esquadrilha da Fumaça, o momento foi ainda mais marcante. “Paranaguá agora faz parte da minha história, embora eu nunca tenha estado na cidade antes, nunca mais vou esquecer que meu primeiro voo na “Fumaça” foi na Cidade Mãe do Paraná”.

A apresentação da esquadrilha foi a segunda do ano e contou com cerca de 50 manobras, teve duração de 40 minutos e foi admirada por milhares de pessoas em toda cidade.