Divulgação/AEN/José Fernando Ogura – Porto de Paranaguá

A empresa pública Portos do Paraná informa que, nas últimas 24 horas, das 7h de ontem, sexta-feira (31/03), às 7h de hoje, sábado (01/04), foram recebidos 2.082 caminhões no pátio público de triagem do Porto de Paranaguá.

Na semana, foram 10.517 caminhões acessando o pátio público de triagem, onde os transportadores aguardam para descarregar os granéis sólidos de exportação. Durante todos o mês de março, o local recebeu 44.727 veículos.

Considerando apenas os três berços do Corredor de Exportação do porto (212, 213 e 214), no mesmo período, foram carregadas cerca de 99.245 toneladas de soja em grão e em farelo e milho. Nesta semana, o volume total chega a quase 417.979 toneladas. No mês inteiro de março, os embarques pelo complexo somaram pouco mais de 1.990.357 toneladas.

Em relação aos granéis sólidos de importação (fertilizantes e cereais), foram descarregadas cerca de 34.390 toneladas, no mesmo período de 24 horas, considerando apenas o cais comercial do Porto de Paranaguá. Na semana, o total do embarque chega a 113.486 toneladas. Durante todo o mês de março os desembarques de granéis sólidos de importação somaram 551.790 toneladas.

Nessas 24 horas não houve paralisação por chuva.