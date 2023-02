Professores da UEPG iniciam pesquisa que monitora pós-covid na região. (Jéssica Natal/UEPG)

Como pessoas que tiveram Covid-19 vivem atualmente? Esta é a pergunta que professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) buscarão responder nos próximos meses. Coordenada pelos docentes Pollyana de Oliveira Borges e Carlos Eduardo Coradassi, a pesquisa fará busca ativa por pessoas que tiveram a doença em Ponta Grossa a partir de 2020, com ligações e preenchimento online de questionários. O objetivo é analisar as respostas que foram dadas à pandemia e as ações após o período de maior frequência de casos.

A pesquisa da UEPG será desenvolvida em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e Fundação Municipal de Saúde (FMS), intitulada “Pandemia da Covid-19: características e respostas do Sistema Único de Saúde e vigilância da Covid-longa em município de médio porte”. O projeto começou como pesquisa de pós-doutorado da professora Pollyana, em 2022. “Vamos acompanhar a frequência, mortalidades, imunização, o que aconteceu com o número de casos e óbitos após a imunização e medidas restritivas”, explica.

Segundo a professora, o trabalho irá fornecer dados base para pesquisas em saúde pública. “A literatura vem dizendo que cerca de 10% a 20% das pessoas permanecem em estado de adoecimento ou desenvolvem sintomas que não tinham antes, sem nenhuma explicação a não ser o fato delas terem tido Covid-19”, informa.

As primeiras ligações iniciam nas próximas semanas. Elas acontecerão em um call center instalado no Bloco M, em que estudantes e residentes irão ligar para pessoas que tiveram RCT-PCR positivo desde 2020. A lista de contatos foi cedida pela FMS, com autorização do comitê de ética da instituição.

“Iremos iniciar os contatos, neste primeiro momento com profissionais da saúde, e a previsão é terminar a etapa em julho”, conta Pollyana.

A escolha por começar com profissionais da saúde é que a categoria foi muito impactada durante a pandemia. “Um trabalhador da saúde que venha a ter alguma sequela pode ter impacto no retorno ao trabalho, por isso vamos fazer perguntas sobre como foi a infecção do Covid-19 e o que aconteceu depois, pois nosso maior interesse é saber como a saúde deles se manteve após a infecção”, completa.

As pessoas que receberem as ligações irão responder perguntas como: Quais são os eventos de saúde mais frequentes percebidos no pós-Covid? Quanto tempo durou? Onde estão buscando atendimento? Sabem que algumas doenças poderiam estar relacionadas à Covid-19?

“Esta é uma pesquisa que vai dar muitas respostas para os ponta-grossenses e paranaenses, além de ajudar a rede de serviços SUS a se organizar. Tem muitas respostas que a gente pode conseguir alcançar com essa pesquisa”, ressalta.

O professor Carlos Eduardo Coradassi recorda que o call center da UEPG foi muito ativo no período crítico da pandemia, recebendo ligações de pacientes de todo o Paraná, por meio de projeto de extensão da Secretaria Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). “Agora é a nossa vez de ligar, o caminho inverso. Muitas pessoas que ligaram para nós agora vão receber nossas ligações”, salienta.

“A pesquisa fortalece a telessaúde de maneira geral e assim saímos na frente em relação a outras regiões, pois vai nos trazer subsídios no planejamento da imunização e na assistência em saúde o futuro”, destaca o professor.