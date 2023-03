Luiz Costa/SMCS

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) promove neste sábado (25/3) evento em comemoração aos 330 anos da capital e também da CMC. Atividades esportivas e culturais vão ocupar a Praça Eufrásio Correia, ao lado da Câmara.

A realização tem apoio da Prefeitura, da Fundação Cultural de Curitiba, do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac) e das secretarias municipais de Esporte, Lazer e Juventude, de Defesa Social e Trânsito e da Saúde.

Uma caminhada, que começa às 10h30 na Praça Oswaldo Cruz e segue pela Avenida Sete de Setembro até a Eufrásio Correia, também faz parte das comemorações.

Programação

Uma feira gastronômica e a programação destinada à diversão dos curitibinhas terão início às 11h. A abertura oficial do evento Câmara 330 anos será na sequência, às 11h15.

Para movimentar o público, a programação terá convidados que fazem sucesso nas redes sociais. O educador físico, influenciador digital, personal trainer e escritor Aurélio Alfieri comandará, às 11h30, um aulão de alongamento. Às 13h30, haverá aula-show com a educadora física, personal trainer e influenciadora Renatinha de Lima. Também haverá aulão de zumba com a educadora física Ale Brito, às 14h30.

A partir das 14h, serão abertas as tradicionais brincadeiras dos Jogos do Piá. Orientadas por profissionais da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, os jogos trarão atividades como rolimã, pipa, perna de pau, bolinha de gude, bete-ombro (bets) e futebol de botão.

Música e história

Criada há 40 anos, a Banda Lyra Curitibana será a responsável pela abertura da programação musical, a partir das 11h. O grupo tem um repertório vasto: da música erudita até o samba, trilhas musicais, mambos, marchas e hinos.

Outras bandas se apresentarão ao longo do sábado. Às 12h30, o repertório ficará por conta de vereadores de Curitiba. Às 14h e às 16h30, subirão ao palco os DJs da Disco Joints. A banda Lenhadores da Antártida, com influências do rock tradicional, indie rock e folk, é a atração das 15h15. Às 16h15, se apresentará o grupo folclórico Odori, do Nikkei Curitiba, em homenagem à cultura japonesa. Por fim, a Orquestra à Base de Cordas vai encerrar as apresentações, às 17h.

Tour pelo palácio

O Palácio Rio Branco, sede da Câmara de Curitiba, estará aberto para visitação das 11h às 15h. Além disso, haverá uma visita guiada ao prédio histórico. A atividade será conduzida pela pesquisadora Clarissa Grassi, que realiza as tradicionais visitas guidas ao Cemitério Municipal São Francisco de Paula. As vagas já estão esgotadas. Clarissa também é servidora da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), onde é responsável pelo Departamento de Serviços Especiais.

Além de falar do Palácio Rio Branco, obra finalizada em 1895, que, inicialmente, abrigou a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep), a ideia é resgatar a história do entorno do prédio centenário. A Rua Barão do Rio Branco, que já se chamou Rua da Liberdade, era o centro político de Curitiba.

A Praça Eufrásio Correia também guarda curiosidades. Da mesma maneira, o anexo 3 da Câmara Municipal de Curitiba também traz histórias, pois é o espaço que já funcionou como garagem de bondes, antes da chegada dos ônibus à cidade, e ainda mantém os antigos trilhos, assim como a estrutura do telhado.

Programação do evento deste sábado (25/3)

A partir das 10h – Caminhada em celebração aos 330 anos da Câmara Municipal e de Curitiba. Saída da Praça Oswaldo Cruz

11h – Início da feira gastronômica e atividades kids na Praça Eufrásio Correia

Das 11h às 11h30 – Apresentação da Banda Lyra Curitibana

11h15 – Abertura oficial do evento na Eufrásio Correia

11h30 – Aulão de alongamento com Aurélio Alfieri

12h30 – Banda CMC (vereadores e servidores)

13h30 – Aula show com Renatinha de Lima

14h – Início das atividades dos Jogos do Piá

14h – Apresentação Disco Joints

14h30 – Aulão de zumba com Ale Brito

15h – Visita guiada ao Palácio Rio Branco com Clarissa Grassi

15h15 – Lenhadores da Antártida

16h15 – Apresentação Odori – Comunidade japonesa

16h30 – Apresentação Disco Joints

17h – Show da Orquestra à Base de Cordas

18h – Encerramento