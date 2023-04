Carnaval fora de época na Praça Rui Barbosa (Luiz Costa/SMCS)

Um espetáculo que mistura os ritmos tocados no Carnaval será encenado, nesta quarta-feira (19), a partir das 13h, na Rua da Cidadania da Matriz, na Praça Rui Barbosa. De graça, a atração do projeto Quarta na Matriz é indicada para todas as idades e é beneficiada pelo Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, mantido pela Fundação Cultural e da Prefeitura.



Durante 45 minutos, atores do grupo Baquetá oferecerão ao público uma mescla de cenas musicais, de dança e teatro com ritmos carnavalescos tocados nas diferentes regiões do Brasil. Haverá samba e marchinhas de carnaval.