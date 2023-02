Marcelo Camargo/ABr

A Receita Federal informa que, a partir deste ano, o período de entrega das declarações do imposto de renda da pessoa física (DIRPF/2023) acontecerá no período de 15 de março a 31 de maio.



A alteração tem por objetivo permitir que desde o início do prazo de entrega todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida. As novas regras da DIRPF/2023 serão anunciadas, em coletiva à imprensa, no dia 27 . A data para baixar o programa também será divulgado futuramente. A alteração facilita a vida do contribuinte que terá a opção da declaração pré-preenchida.