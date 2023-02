Divulgação

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2023 começaram em 16 de fevereiro e vão até as 23h59 (horário oficial de Brasília) do dia 24 deste mês, a sexta-feira. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial do Sisu, em um sistema gerido pelo Ministério da Educação (MEC).



Só poderá se inscrever no processo seletivo do Sisu o candidato que tenha participado da edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que, cumulativamente, tenha obtido nota acima de zero na prova de redação.