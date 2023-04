IPTU incide sobre 950 mil imóveis de Curitiba (Franklin de Freitas)

Os proprietários de imóveis já podem acessar o boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 desde ontem pelo Curitiba App ou pela internet.



O vencimento do IPTU 2023 é em 20 de abril. Para pagamento à vista, o desconto foi ampliado, neste ano, de 4% para 10%. É possível também parcelar em até dez vezes, de abril de 2023 a janeiro de 2024, também com vencimento todo dia 20. O prazo para impugnação é 5 de maio.



Para quem quiser esperar pela correspondência com o boleto de cobrança, a secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento informa que o documento foi enviado na ontem para os Correios e começa ser distribuído nesta semana. O IPTU 2023 incide em 950 mil imóveis no município. A carta traz o boleto para pagamento à vista e para a primeira parcela.



O DAM poderá ser pago nos bancos conveniados, nos caixas eletrônicos ou por meio do internet banking. Também será possível pagar por cartão de débito ou crédito ou ainda colocar em débito automático.



O IPTU incide sobre 950 mil imóveis e este ano traz a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), que serve de base de cálculo para o imposto.



“Numa comparação simples, a PGV equivale à tabela Fipe dos carros, que atualiza o valor dos veículos de acordo com o mercado. Sabemos que qualquer mudança gera dúvidas e estamos reforçando esses canais de atendimento para que a população tenha acesso à informação de maneira clara e transparente”, diz Mario Nakatani Júnior, superintendente fiscal da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento.