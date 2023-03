O primeiro dia de março chegou com aumento do preço dos combustíveis. Em Curitiba, o combustível chegou a ser encontrado a R$ 6,17, acima até do esperado, depois da medida do governo federal de escalonar a reoneração dos impostos e da redução do preço nas distribuidoras anunciada pela Petrobras.



Segundo o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Paraná (Paranapetro), algumas das principais distribuidoras repassaram aos postos elevações de preço acima do anunciado, alegando que a medida provisória demorou a ser editada e por conta disso previram reajustes maiores, mas que reveriam os repasses.