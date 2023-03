Esboço da obra já pode ser visto na esquina da Marechal Deodoro com a Travessa da Lapa (Franklin de Freitas)

A paisagem do Centro de Curitiba ganhará em breve mais uma monumental obra de arte. Há cerca de um mês o grafiteiro e muralista Fernando Ferlin, mais conhecido como Gardpam, começou a pintar uma das fachadas do Edifício Marechal Deodoro, localizado na esquina da Rua Mal. Deodoro com a Travessa da Lapa. Ele está criando um painel de aproximadamente mil metros quadrados que deve ser finalizado nas próximas semanas e trará o rosto do poeta Paulo Leminski.



Segundo o artista, a homenagem, que foi autorizada pela poetisa Alice Ruiz e por Estrela Ruiz Leminski (ex-esposa e filha de Paulo Leminski, respectivamente), é um presente para Curitiba e o Paraná, tendo o intuito de exaltar a cultura local. O próprio Ferlin, inclusive, é paranaense – nasceu em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).



“Pensei em valorizar os artistas daqui, os artistas que temos, porque consumimos muita cultura de fora, mas temos muita cultura aqui, pessoas incríveis no Paraná. Por isso essa homenagem”, explica o artista, conhecido por ser o primeiro grafiteiro a pintar em todos os estados brasileiros (além de já ter pintado, ao longo de uma trajetória de 10 anos no grafite, em um total de 24 países). “Espero que essa arte do Leminski seja meu portfolio aqui em Curitiba. Já pintei edifícios em Manaus, em São Paulo, Florianópolis, e minha ideia é pintar vários aqui na Capital”, complemen



Inicialmente, inclusive, a ideia de Gardpam era homenagear, com três murais diferentes, três artistas paranaenses: Poty Lazzarotto e Helena Kolody, além de Leminski. Para viabilizar o projeto, chegou a participar de um mecenato da Fundação Cultural de Curitiba e chegou a passar na primeira e segunda fase da seeleção, além de ter obtido autorização dos edifícios onde faria a pintura. A verba do município, contudo, acabou não vindo e o artista teve de se virar por conta para fazer as coisas acontecerem



“Corri atrás de apoio para fazer. Consegui material e algumas pessoas me ajudaram com dinheiro. Consegui perto de R$ 3 mil, mas meu gasto [só com a obra do Leminski] é R$ 15 mil, fora material”, relata o grafiteiro e muralista, que ainda pretende fazer, também, a obra da Kolody num edifício na Rua Riachuelo, próximo da Praça Generoso Marques, além de ter feito a homenagem a Lazzarotto no Largo da Ordem.



Para conseguir concluir o projeto, no entanto, Gardpam busca busca apoiadores – pessoas físicas ou jurídicas -, o que lhe permitiria, pelo menos, concluir a obra com o rosto de Leminski sem ter de recorrer a empréstimos. “Gostaria de pedir o apoio de empresários, quem possa ajudar, porque ainda preciso fechar essa conta, levantar o valor de pelo menos R$ 10 mil para pagar os custos”, explica o artista, que pode encontrado nas redes sociais pelo perfil @gardpam. Já a chave PIX para quem quiser fazer alguma colaboração é o CPF 053.842.789-27.



Conversas sobre mural começaram no fim de 2020

Síndico do Ed. Marechal Deodoro, Heltton Girardello conta que as conversas com Fernando ‘Gardpam’ para a instalação do painel com o rosto de Paulo Leminski numa das fachadas do prédio tiveram início ainda no final de 2020. Por parte do condomínio, a autorização para a obra foi rápida e fácil de se conseguir. O difícil foi lidar com a Prefeitura de Curitiba, que chegou a embargar a obra e demorou mais de um ano até emitir um alvará autorizando o mural.;



“Quando ele [Gardpam] nos procurou, de imediato já falei ‘claro, vamos aproveitar que vamos fazer toda a reforma do edifício para você já fazer a pintura’. Ficamos mais de um ano em conversa e, quando ele começou a fazer a pintura, fizeram alguma denúncia pra Prefeitura dizendo que não podia, que tinham pichado o prédio, mas eram só as demarcações do próprio artista para começar a obra. Veio a Prefeitura, então, e embargou a obra. Foi mais de um ano esperando um resultado, brigando com na parte burocrática para conseguir um alvará. Ele conseguiu agora, em fevereiro, a liberação”, explica Heltton.



Segundo Fernando Gardpam, o alvará libera que a obra fique exposta na fachada do edifício por tempo indeterminado. E com a pintura já encaminhada, a curiosidade de quem passa próximo da Estação Tubo Central, perto da Praça Santos Andrade, também vem crescendo. “Tem pessoas procurando a gente no prédio, querendo saber quem fez, como foi autorizado… Nossa ideia é divulgar a arte, dar uma ênfase ao Paulo Leminski. Mas já temos tido uma boa repercussão de algo que nem está pronto”, comemora Girardello.