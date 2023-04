A prefeito de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Hissan Hussei Dehaini (Cidadania), virou assunto nas redes sociais ao se casar com uma adolescente K. R. C., de 16 anos. Ele tem 65 anos. A formalização da união ocorreu após a noiva completar a idade legal para a realização do casamento.

O caso veio a público nesta segunda-feira, 24 de abril, mas ganhou maior força nesta terça-feira, 25 de abril, quando saiu a nomeação da mãe da adolescente, no caso a sogra, ao cargo de secretária de Cultura e Turismo de Araucária.

A lei brasileira estabelece que menores só podem ser casar a partir dos 16 anos, desde que tenham a autorização legal dos responsáveis. Hissan casou no dia 12 de abril com a jovem que completou 16 anos em 11 de abril. A data está registrada no jornal Oficial dos Cartórios de Registro do Brasil.

A nomeação de Marilene Rôde, mãe da noiva, para o novo cargo está publicada no Diário Oficial de Araucária, de 13 de abril.

Marilene já era funcionária da prefeitura de Araucária. Como diretora-geral da Secretaria de Educação ela recebia R$ 13.917,38, conforme os dados do Portal da Transparência. No novo cargo, o salário dela poderá chegar a R$ 21. 416, valor pago aos demais secretários municipais.

Em nota, a Prefeitura de Araucária informou que a nomeação de Marilena é “ato discricionário do chefe do Poder Executivo, o qual entendeu que a servidora em questão reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, vez que possui 26 anos de experiência no serviço público”.