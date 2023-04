Hissam Hussein. (Franklin Freitas)

O prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini (sem partido), de 65 anos, exonerou dos cargos de secretária de Cultura e Turismo, a sogra Marilene Rode, e de secretária de Planejamento, a tia da adolescente K.R.C., Elizângela Rode. Dehaini casou com a menor, um dia após ela completar 16 anos.

A exoneração foi confirmada pela Comunicação Social da Prefeitura de Araucária por meio de nota, nesta manhã de quarta-feira, 26 de abril. A publicação em Diário Oficial do Município ocorre no dia seguinte a divulgação de que o Ministério Público do Paraná (MPPR) abriu procedimento para investigar as nomeações como nepotismo.

Em nota encaminhada à imprensa, o MPPR afirmou que como envolve adolescente, por força de lei, todas as informações referentes ao fato em apuração são sigilosas. Marilene é sogra do prefeito Hissam Hussein Dehaini (sem partido), de 65 anos, e foi nomeada para o cargo um dia depois de Dehaini se casar com a filha dela, K. R. C. de apenas 16 anos.

Nota da Prefeitura de Araucária

A Prefeitura de Araucária publicou no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (26) a exoneração da secretária de Cultura e Turismo, Marilene Rode, e a secretária de Planejamento, Elizângela Rode. Com isso, Marilene deve voltar ao seu trabalho em Colombo e Curitiba e Elizângela segue na Secretaria de Planejamento, já que é servidora concursada há mais de 10 anos. Há que se destacar e agradecer o comprometimento das duas profissionais no período em que estiveram nas funções de gestão.

Decreto de exoneração MARILENE: https://araucaria.atende.net/diariooficial/edicao/1628/texto/167595

Decreto de exoneração ELIZÂNGELA: https://araucaria.atende.net/diariooficial/edicao/1628/texto/167605