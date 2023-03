Boletos do IPTU podem ser impresses a partir de 3 de abril (Marcello Casal Jr/ABr)

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 terá vencimento em 20 de abril, com desconto de 10% para pagamento à vista. Até o ano passado, o desconto era de 4%. O imposto também poderá ser pago em dez vezes, de abril de 2023 a janeiro de 2024, com vencimento dia 20 de cada mês.



O calendário de pagamento do IPTU foi anunciado pelo secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Hotz, ontem, na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), durante a audiência de prestação de contas do município.



A partir de 3 de abril, será possível acessar o boleto pela internet ou pelo aplicativo “Curitiba App” – mesma data em que o boleto com a via para pagamento à vista e a primeira parcela começa a ser distribuído pelos Correios.



Pelos cálculos divulgados pela Prefeitura, cerca de 70% dos imóveis de Curitiba vão pagar entre R$ 250 e R$ 1 mil de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo em 2023. Esse grupo está distribuído da seguinte forma: 200 mil pagarão até R$ 250; 182 mil imóveis pagarão de R$ 250,01 até R$ 500 e outros 282 mil de R$ 500,01 a R$ 1 mil.



Outros 247 mil imóveis pagarão de R$ 1001,01 a R$ 5 mil; 26 mil de R$ 5000,01 a R$ 10 mil (3%), 16 mil de R$ 10.001 até R$ 100 mil (1,6%) e apenas 805 propriedades, que representam 0,08% do total de unidades tributárias, pagarão mais de R$ 100 mil. Foram ampliadas isenções em 21%, de 82 mil para 100 mil imóveis.



Além disso, cerca de 170 mil imóveis — ou 18% do total de propriedades na capital — terão redução o valor do IPTU em 2023. Outros 19 mil não terão alteração no valor. Pela nova lei, 65% dos imóveis terão a Planta Genérica de Valores 100% atualizada já em 2023.