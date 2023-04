Lucilia Guimarães/SMCS

Um grupo de 180 professores está mais perto de fazer parte da rede municipal de educação. Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o cargo de Magistério – Docência I (edital 5) devem comparecer para a entrega de documentação na segunda-feira, às 9h, no Salão de Atos do Parque Barigui (Alameda Burle Marx S/N). Os documentos estão neste edital.



A Smap (Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação) orienta para que o candidato chegue pontualmente no horário indicado, levando todos os documentos requeridos no edital, já que a etapa é eliminatória.