(Daniel Castellano/SMCS)

Desde a última semana, a cidade de Montreal, no Canadá, sedia a COP-15, conferência global das Nações Unidas (ONU) pela biodiversidade. O evento, que vai até o dia 19 de dezembro (segunda-feira da próxima semana), é marcado pelo lançamento do Pacto de Montreal, que propõe 15 ações para proteger a vida na Terra (veja a lista abaixo) junto aos governos locais.

Curitiba é uma das cidades signatárias deste compromisso, ao lado de Barcelona (Espanha), Bogotá (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Freetown (Serra Leoa), Londres (Inglaterra), Milão (Itália), Paris (França), Yokohama (Japão) e Los Angeles (Estados Unidos), todas integrantes da Rede C40.

Em um ofício encaminhado no início do mês à prefeita Valérie Plante, de Montreal, o prefeito Rafael Greca fez questão de destacar que Curitiba é reconhecida como Cidade Verde. No texto, confirmou a adesão e reforçou o compromisso da administração com “um futuro melhor e mais sustentável para todos”.

“O documento orientará a elaboração de políticas públicas e servirá de base para o desenvolvimento de atividades voltadas à redução das ameaças à biodiversidade, compartilhar seus benefícios, melhorar os processos de governança e promover ações educativas sobre o tema”, informou Greca, ao colocar-se à disposição para a cooperação em projetos internacionais.

A secretária do Meio Ambiente, Marilza do Carmo Oliveira Dias, lembrou que a cidade já tem uma política ambiental sólida na proteção de áreas verdes, garantindo a integridade do habitat natural de diversas espécies. “Apenas entre parques e bosques, temos 45 unidades de conservação em Curitiba”, destacou.

Os espaços, reforçou a secretária, propiciam lazer, contemplação e convivência, não apenas entre os moradores da cidade, mas também com a flora e a fauna silvestres. A última unidade de conservação entregue é o Parque Pinhal de Santana, no Campo de Santana, na Regional Tatuquara, que preserva uma área de bosque nativo com araucárias.

O pacto

Um milhão de espécies no mundo estão em risco de extinção, enquanto a poluição e as mudanças climáticas estão acelerando a degradação dos oceanos. As espécies estão desaparecendo a uma taxa não vista em 10 milhões de anos e até 40% das superfícies terrestres são consideradas degradadas, de acordo com uma avaliação do relatório global da ONU de 2022.

Pensando nisso, a prefeita de Montreal anunciou o acordo com 15 ações que incluem o aumento das áreas verdes protegidas, redução do uso de pesticidas e esforços para eliminar o uso de plástico. “As cidades estão testemunhando de perto a perda da biodiversidade e os seus efeitos devastadores”, anunciou Valérie em um comunicado.

As 15 ações são divididas em três frentes

Reduzir riscos à biodiversidade

Integrar a biodiversidade ao planejamento territorial e regulatório

Recuperar e reabilitar ecossistemas e as suas relações

Conservar ambientes naturais existentes por meio de áreas protegidas e outras medidas

Assegurar conservação e recuperação de espécies vulneráveis, selvagens e domésticas; e gerenciar suas interações com os humanos

Controlar ou erradicar espécies exóticas invasoras para eliminar ou reduzir seus impactos

Reduzir a poluição de todas as fontes a níveis que não afetem a biodiversidade, o ecossistema e a saúde humana

Buscar eliminar o descarte de plástico

Buscar reduzir o uso de pesticidas em, pelo menos, dois terços

Contribuir com a mitigação das mudanças climáticas e medidas de adaptação com soluções baseadas na natureza

Compartilhar benefícios

Garantir que as zonas urbanas de agricultura, aquicultura e silvicultura sejam acessíveis, geridas de forma sustentável e contribuam para a segurança alimentar

Priorizar soluções baseadas na natureza para proteger contra eventos climáticos extremos e perigosos e para regular a qualidade do ar e da água

Soluções, governança, gestão e educação