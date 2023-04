CMEI União das Vilas ganha mais vagas de berçário este ano. Curitiba, 26/01/2023. Foto: Luiz Costa/SMCS

Nesta segunda-feira (17/4) serão lançados os novos serviços da Central Saúde Já Curitiba. Pelo 3350-9000, o usuário do SUS poderá ter acesso à tele e videoconsulta realizadas por meio do Aplicativo Saúde Já Curitiba. Inicialmente, este serviço estará disponível para pessoas de 18 a 25 anos que tenham cadastro definitivo e senha no App Saúde Já Curitiba.

O lançamento vai reunir o prefeito Rafael Greca, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e a secretária municipal de Saúde, Beatriz Battistella Nadas.

Com as novas funcionalidades da Central Saúde Já Curitiba, o horário de atendimento foi ampliado: de segunda a sexta-feira das 7h às 22h, inclusive feriados; sábado e domingo das 8h às 20h.

Pedido no Fala Curitiba

Ainda na segunda-feira será entregue uma obra que corrigiu a geometria e regularizou as calçadas na confluência das ruas Antônio Grade, João Tschannerl e João Carlos Pedrosa, no bairro Vista Alegre.

Iniciada em meados de janeiro, a intervenção resultou em um novo traçado da via, implantação de rotatória, serviços de drenagem, requalificação de 270 metros calçadas planas, com acessibilidade, 135 metros de asfalto novo, sinalização e paisagismo.

A obra foi solicitada pelos moradores no Fala Curitiba, programa de consultas da Prefeitura em que a população é convidada a indicar os temas prioritários para a composição das leis de orçamento da cidade.

Para os curitibinhas

Na terça-feira (18/4) as novidades são para os curitibinhas. O CMEI União das Vilas, no São Braz, foi ampliado e será entregue à comunidade. A obra garante mais duas turmas de berçário e uma de maternal, elevando o número de crianças atendidas de 162 para 209.

Também vai ser entregue a UEI Integrada Portão, na Vila Izabel. Neste ano, a Prefeitura busca aumentar a oferta da educação em tempo ampliado para mais 30 unidades de ensino. Até o fim de 2023, a rede municipal de ensino terá 156 escolas com essa opção. Até o fim de 2024, todas as 185 escolas terão pelo menos parte das turmas com opção de matrícula para o integral na própria escola ou nas UEIs próximas.

Caminhão da xepa e vale-transporte esportivo

Na quinta-feira (20/4), antes do início do feriado, a Prefeitura de Curitiba recebe do governo estadual um caminhão para ser usado no recolhimento das chamadas xepas (alimentos que perderam o valor comercial, mas que ainda podem ser consumidos) em feiras, sacolões e mercados públicos.

Tudo que é coletado é entregue ao Banco de Alimentos, que abastece, principalmente, as entidades que preparam as refeições do programa Mesa Solidária.

No mesmo dia, a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude anuncia o retorno da distribuição do Vale-transporte Esportivo, programa que foi suspenso com a pandemia de covid-19.

Com o retorno gradativo dos treinamentos, competições e eventos esportivos durante o ano, o Vale-transporte Esportivo deverá ter recorde de repasses desde o seu lançamento, em 2016, sendo previstos 3.700 vales por mês.

Programação semanal dos 330 anos de Curitiba

Roda-gigante da Santos Andrade, carrossel do Passeio Público e carrossel do Parque Tanguá – De terça a sexta-feira, das 12h às 20h; sábados e domingos, das 9h às 20h

Segunda-feira (17/4)

11h – Lançamento da Central de Teleatendimento com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade – Secretaria Municipal da Saúde (Francisco Torres, 830 – Centro)

15h – Entrega de correção geométrica – Vista Alegre

Terça-feira (18/4)

15h – Inauguração da ampliação do CMEI União das Vilas (Rua Miguel Novicki, 350 – São Braz)

16h – Entrega UEI Integrada Portão (Rua Estado de Israel, 190 – Vila Izabel)

Quarta- feira (19/4)

11h – Celebrando os 330 anos de Curitiba nos Faróis do Saber e Inovação – Farol do Saber e Inovação Rocha Pombo (Rua Itacolomi, 700 – Portão)

Quinta-feira (20/4)

11h30 – Encontro com o Curitiba Bot, robô de atendimento ao público – Prefeitura de Curitiba

12h – Entrega de veículo para apoio ao Banco de Alimentos pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – Prefeitura Municipal de Curitiba

15h – Lançamento do Vale Transporte Esportivo – Prefeitura de Curitiba