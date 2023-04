Foto: Daniel Castellano / SMCS

Os bairros da Regional Bairro Novo (Sítio Cercado, Umbará e Ganchinho) vão receber uma melhoria importante nos próximos meses. A Prefeitura vai levar asfalto novo para mais 12 ruas da região.

A novidade faz parte da nova etapa do programa de recuperação da malha viária anunciada pelo prefeito Rafael Greca em março deste ano, como parte das comemorações dos 330 anos de Curitiba.



As ações, coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), vão contemplar 222 ruas da cidade com mais 120 km de asfalto novo – trecho que equivale à distância entre Curitiba e Ponta Grossa.



As obras vão assegurar qualidade de vida e segurança aos moradores de 49 bairros das dez administrações regionais.

“São intervenções de grande e médio porte em estruturas voltadas à garantia da cidadania e do bem-estar dos curitibanos, além das que impactam em melhorias viárias”, diz o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

39 km de asfalto novo

A Regional Bairro Novo concentra 170.655 habitantes, de acordo com estimativa do IBGE e IPPUC de 2020 e recebe continuamente trabalhos de manutenção da Prefeitura.



Nos últimos seis anos, foram feitos 39 km de asfalto novo na região, em 75 ações. Desse total, 11,6 km era de asfalto no saibro, levando mais qualidade de vida e conforto para moradores que antes tinham que conviver com a poeira e a lama.

Reciclagem na Izaac Ferreira da Cruz

Uma das ações importantes na região foi a reciclagem da Rua Izaac Ferreira da Cruz, no final do ano passado, principal via e centro comercial do bairro Sítio Cercado, por onde circulam 17 linhas de ônibus.

É o terceiro trecho da via a receber obras desde 2019, dentro do programa da Prefeitura para a recuperação da malha viária da cidade, somando 2.103 metros de asfalto novo na rua.

Depois de ser requalificada, a artéria passou a formar um binário com a Rua Emanoel Voluz.

Estrada do Ganchinho

Outra artéria importante para região que recebeu atenção da Prefeitura foi a Estrada do Ganchinho. Para resolver os problemas causados pelos atoleiros em períodos de chuva, foram realizadas obras de drenagem e asfalto na rua até as margens do Rio Iguaçu. Ao todo, foram implantados 2.911 metros de asfalto na via, em intervenções alternadas.

A Estrada do Ganchinho liga o Umbará a São José dos Pinhais e é uma via de grande importância econômica da região, onde há olarias, madeireiras, materiais para construção, além de ser corredor do transporte coletivo.

Ruas contempladas na Regional Bairro Novo