Jaelson Lucas/ANPr – O PSS de enfermagem poderá convocar

A Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) convoca 100 enfermeiros aprovados no Concurso da Prefeitura para a entrega da documentação, na sede da Smap (Rua Solimões, 160, São Francisco) nesta terça (4/4) e quarta-feira (5/5).

Divididos em quatro turmas de 25 pessoas, os convocados devem comparecer com os documentos necessários nos horários especificados nos editais. No mesmo dia, será realizado o agendamento do exame médico Ocupacional.

Como fazer

O participante deve conferir com atenção em que dia e horário está o seu nome. Para facilitar, é possível acessar o edital de terça ou o de quarta, apertar “ctrl F” no teclado e pesquisar pelo seu nome. Ou, se estiver pelo celular, procure pela lupa que fica no canto superior direito e faça a busca.

Atenção aos prazos

Os candidatos da primeira convocação que não comparecerem no dia estipulado terão até 12 de abril para levar todos os documentos e agendar os exames admissionais na sede. Já os demais, terão até o dia 13 de abril para realizar o processo. O horário de atendimento é das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30.

A Smap orienta que os participantes confiram os documentos previamente, já que a etapa é eliminatória. Além disso, o participante deste e dos demais cargos do concurso também devem ficar atentos ao site da Prefeitura de Curitiba, onde todas as informações são publicadas.

Após a etapa para entrega dos documentos e realização dos exames médicos, a próxima etapa é a convocação para nomeação, a posse e o começo do trabalho.