Ricardo Marajó/SMCS

Na próxima semana, as unidades educacionais municipais terão novos professores em sala de aula. A Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) convoca 170 profissionais classificados pelo processo seletivo simplificado (PSS) para a função pública de Profissional do Magistério (Docência I) para a entrega dos últimos documentos, conforme edital e assinatura do contrato de trabalho.

A etapa acontece no térreo do Edifício Delta (Av. João Gualberto, 623), no Alto da Glória, na próxima quinta e sexta-feira (23 e 24/3). O candidato deve observar o horário para o qual foi convocado. Há turmas de manhã e à tarde.

Servidores da Smap e da Secretaria da Educação farão a conferência dos documentos antes da escolha da unidade onde os aprovados vão trabalhar e da assinatura dos contratos de trabalho. A partir daí, eles passam a integrar as equipes da Educação de Curitiba.

Os candidatos devem levar caneta esferográfica azul. A Smap reforça as regras preventivas da covid-19 e recomenda o uso de máscaras. Para que não haja grande concentração de pessoas, os candidatos deverão ingressar na sala desacompanhados.

Educação infantil

Nesta terça-feira (21/3) foi divulgado edital de convocação para contratação de 48 professores de Educação Infantil. Eles deverão comparecer à reunião para escolha da unidade e assinatura do contrato de trabalho no térreo do Edifício Delta (Av. João Gualberto, 623), no Alto da Glória, na próxima segunda-feira (27/3).

