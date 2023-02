Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

Professores de Educação Infantil que participam do processo seletivo simplificado (PSS) da Prefeitura de Curitiba (Edital 1/2022) e já tiveram a sua documentação aprovada estão convocados para a assinatura dos contratos e escolha das unidades onde vão trabalhar.

As convocações foram publicadas em Diário Oficial pela Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap), que coordena todo o processo de seleção dos profissionais, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, seguindo com rigor as regras estabelecidas no edital do PSS. A convocação também está disponível no site da Prefeitura de Curitiba.

As reuniões serão realizadas na sede da Smap (Rua Solimões, 160, no bairro São Francisco).

A contratação de professores de Educação Infantil dá prosseguimento à estratégia de ampliação da oferta do integral nas unidades municipais prevista pela Educação.

De 28 de fevereiro a 6 de março

As reuniões de contratação de professores de Educação Infantil começam na próxima terça-feira (28/2) e continuam nos dias 1º, 2, 3 e 6 de março. Os candidatos convocados devem estar atentos ao dia e horário indicado para o comparecimento e às regras definidas na convocação.

A recomendação é que todos leiam atentamente o edital que está disponível no site da Prefeitura de Curitiba.

Os professores escolherão, por ordem de classificação, seus locais de trabalho de acordo com a disponibilidade de vagas indicada pela Educação e começarão a trabalhar imediatamente.

Após a contratação de professores de Educação Infantil, será a vez de 506 profissionais do magistério (Docência I).

Todas as convocações levam em conta o resultado dos procedimentos de heteroidentificação realizados anteriormente, etapa destinada aos que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas (PPI).