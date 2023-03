Carlos Costa/CMC

Um total de 32 candidatos aprovados no concurso público da Prefeitura de Curitiba foram convocados para a entrega de documentos, etapa que antecede a convocação para nomeação e posse dos novos servidores da área da Saúde. Conforme o edital publicado no Diário Oficial na sexta-feira (24/3) e disponível no site de concursos, foram convocados 12 auxiliares de saúde bucal em saúde pública e 20 técnicos de saúde bucal em saúde pública.

A entrega da documentação será feita na sala de treinamento II na sede da Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap), na Rua Solimões, 160, no bairro São Francisco. Os aprovados devem observar o horário estabelecido para o seu comparecimento.

Convocações da FAS

Além dos auxiliares de saúde bucal e técnicos de saúde bucal para a Secretaria da Saúde, a Fundação de Ação Social deu início às convocações de técnicos de enfermagem em saúde pública para a FAS. Os quatro primeiros deverão se apresentar na Fundação, localizada na Rua Eduardo Sprada, 4520, no bairro Campo Comprido, também nesta quarta-feira (29/3), conforme edital.

Na mesma data e local serão recebidos os 90 educadores sociais convocados pela FAS, conforme o edital.

Fique atento

Os aprovados no concurso de 2022 devem estar atentos às publicações feitas no site. Elas também são divulgadas no Diário Oficial. Os candidatos recebem as informações ainda pelo e-mail e whatsapp informados no ato da inscrição.

Após análise de toda a documentação e realização dos exames médicos que constatem que o profissional está apto, o candidato passa a estar habilitado à convocação para nomeação e posse como servidor estatutário.