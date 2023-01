Nesta terça-feira (3/1), já tem caminhão do programa Câmbio Verde, de troca de recicláveis por alimentos saudáveis, nas ruas da cidade. Para saber onde encontrar um dos 103 pontos, basta acessar o site da Prefeitura de Curitiba e conferir o calendário anual. As primeiras regionais atendidas são Boqueirão, Cajuru e Boa Vista.

As trocas acontecem quinzenalmente – exceto em feriados – de terça a sexta-feira. No calendário, também estão os endereços e os horários de permanência dos caminhões. O funcionamento continua o mesmo: cada quatro quilos de lixo reciclável podem ser trocados por um quilo de frutas e verduras. E quatro litros de óleo usado acondicionado em garrafas pet valem um quilo de alimento.

O diretor do Departamento de Limpeza Pública da Secretaria do Meio Ambiente, Edelcio Marques dos Reis, lembra que quanto mais separado e acondicionado o material a ser levado para a troca, melhor. “O ideal é que seja feita uma higienização básica para retirar restos de alimentos das embalagens, por exemplo”, explica.

O material recolhido tem o mesmo destino do que é levado pelos caminhões da coleta seletiva (Lixo Que Não É Lixo), ou seja, os barracões das associações do Ecocidadão, que fazem a separação e a venda do material.

Por mês, são levadas cerca de 220 toneladas de material aos pontos e atendidas cinco mil pessoas. O Câmbio Verde é realizado em parceria entre as secretarias do Meio Ambiente e da Segurança Alimentar e Nutricional.