Valquir Aureliano

A Prefeitura de Curitiba e o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná divulgam, nesta quarta-feira (15/2), o resultado final do Concurso Público de 2022, para diversas carreiras. Foram publicadas as listas com os nomes dos candidatos aprovados entre os que concorrem às vagas dos editais 7 e 10.

Além do site do NC/UFPR, os resultados foram publicados no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura, onde basta o candidato escolher a carreira para a qual fez o concurso e, assim, visualizar todas as publicações. Também foi divulgado o resultado da prova de títulos.

No portal do NC/UFPR, os resultados são divulgados por cargo. Fazem parte do edital 7 os cargos de Médico – Área de Atuação: Médico, Médico – Área de Atuação: Psiquiatria, Médico – Área de Atuação: Perícia Médica e Médico – Área de Atuação: Medicina do Trabalho. No edital 10 estão as carreiras de Cirurgião-Dentista, Enfermeiro – Área de Atuação: Saúde, Farmacêutico-Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

O cumprimento das etapas do concurso público representa uma maneira de selecionar os melhores profissionais para o serviço público no Município e o atendimento ao cidadão.

Concurso da Educação

Também a partir desta quarta-feira (15/2) podem ser conferidos os resultados preliminares da prova de desenvolvimento didático, aplicada como segunda fase para os candidatos da área da educação, que concorrem aos cargos de professor de educação infantil (edital 5) e profissional do magistério – área de atuação: docência I e profissional domagistério – área de atuação: docência II – professor de educação física (edital 6).

Os candidatos ainda podem recorrer, caso tenham interesse, acessando a página de publicações do edital 5 e a do edital 6, entre 00h01 de quinta-feira (16/2) e 23h59 de sexta-feira (17/2). O resultado definitivo da prova de desenvolvimento didático e os classificados para a prova de títulos têm divulgação prevista para o dia 6 de março.