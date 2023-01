Levy Ferreira/SMCS/Arquivo

A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) informa que as listas classificatórias relativas ao concurso público de 2022 serão divulgados na segunda-feira (9/1), a partir das 18 horas.

No site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, os candidatos já podem conferir o comunicado de que a lista classificatória final será divulgada na semana que vem.

Os editais valem para os que disputam os cargos de educador social e técnico de enfermagem em saúde pública (edital 1), auxiliar de serviços escolares (edital 4), agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias (edital 8) e auxiliar de saúde bucal em saúde pública e técnico de saúde bucal em saúde pública e técnico de enfermagem em saúde pública (edital 9).

Os próximos editais

Na segunda-feira (9/1) serão divulgados também os editais para a prova de desenvolvimento didático – professor de educação infantil (edital 5) e profissional do magistério – área de atuação: docência I e profissional domagistério – área de atuação: docência II – professor de educação física (edital 6) – e os dos profissionais da área da saúde classificados que farão a prova de títulos.

Neste grupo estão os que fizeram concurso para as seguintes carreiras: Médico – Área de Atuação: Médico; Médico – Área de Atuação: Psiquiatria; Médico – Área de Atuação: Perícia Médica e Médico – Área de Atuação: Medicina do Trabalho (edital 7), além dos profissionais presentes no edital 10, que são os cargos de Cirurgião-Dentista; Enfermeiro – Área de Atuação: Saúde; Farmacêutico-Bioquímico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

A divulgação dos editais será feita a partir das 18 horas, pelo site do NC-UFPR e no Diário Oficial do Município.

Nesta sexta-feira (6/9) serão divulgados os gabaritos oficiais para todos os cargos contemplados no concurso.