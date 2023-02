(Levy Ferreira/SMCS)

O Cadastro Online da Secretaria Municipal da Educação será reaberto nesta quarta-feira (15/2) para o registro de pedidos de vagas em creches da rede municipal de ensino. O cadastro, lançado em 2019, é a única maneira de solicitação de vagas para crianças de 0 a 3 anos. Para preencher o cadastro, a criança precisa ter CPF.

Este ano, o sistema traz novas funcionalidades. Uma das mudanças é que as famílias terão que preencher no mínimo três opções de unidades, sejam Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ou Centros de Educação Infantil (CEIs) contratados. Até o ano passado, era possível indicar apenas uma unidade. O máximo segue sendo cinco opções de unidades, perto de casa ou do trabalho.

Outra novidade é que serão mostradas as turmas disponíveis em cada unidade educacional, com o objetivo de facilitar o processo de escolha. Se os pais desejarem um determinado CMEI, mas essa unidade não oferecer a turma de acordo com o corte etário, a família terá ciência disso pelas turmas apresentadas. O sistema mostra unidades num raio de quatro quilômetros do endereço informado.

A diretora do Departamento de Educação Infantil, Kelen Patrícia Collarino, esclarece que as mudanças trazem agilidade ao processo de distribuição das vagas. “Famílias que apontavam apenas um endereço de CMEI ficavam aguardando mais tempo, mesmo havendo vaga em outro CMEI perto de casa”, exemplifica.

Distribuição de vagas

O cadastro havia sido suspenso temporariamente no fim de 2022, uma interrupção que acontece todos os anos para que seja feita a distribuição e priorização das vagas para as crianças já cadastradas. Feito esse procedimento, ele é reaberto, sempre no início do ano letivo.

Desde o final de 2022 até agora, 14 mil das 17 mil crianças cadastradas conseguiram vaga na rede curitibana, em turmas de 0 a 3 anos de idade, nos 230 CMEIs ou 134 CEIs contratados nas dez regionais da cidade.

Nesta terça-feira (14/2), são 3,3 mil crianças aguardando vaga, mas como existem 3,6 mil vagas para distribuição, elas serão contempladas em breve.

Precisa de ajuda?

Pais sem computador ou smartphone ou que tiverem alguma dificuldade com a internet, deve procurar os Núcleos Regionais da Educação, nas Ruas da Cidadania, onde haverá equipamento e orientação disponíveis.

Matrícula posterior

Quando a criança for contemplada com a vaga, a família é avisada pelo e-mail cadastrado. O prazo é de seis dias para aceitação ou negativa da vaga ofertada.

“O cadastro não significa a efetivação da matrícula. Esse processo será concluído posteriormente pelo município, quando for feita a confirmação da vaga pelos responsáveis, com a comprovação das informações fornecidas, na própria unidade de ensino”, explica Kelen Collarino.

“A partir do pré não é preciso preencher o cadastro online, pois a rede tem vagas disponíveis a qualquer momento do ano letivo”, completou Kelen.

Balanço

Desde o início da atual gestão, a Educação tem realizado diversas estratégias para ampliar o atendimento na Educação Infantil, elevando o número de vagas de 45 mil para mais de 52,5 mil. Foram entregues à população 25 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Agora a cidade conta com 230 unidades próprias, além dos 134 contratados.

A Prefeitura também elevou o valor pago aos CEIs. O aumento foi de 11,26% nos valores pagos pelo município.